21 فعالية لـ«مجلس دبي الرياضي» الأسبوع المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشهد الأسبوع الثاني من الشهر الجاري تنظيم 21 فعالية رياضية متنوعة حتى يوم 15 ديسمبر تتوزع في مختلف مناطق «دانة الدنيا» المفعمة بالنشاط والحيوية، ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات مشاركة أكثر من 30 ألفاً، ما بين رياضيين ومتابعين من مختلف أنحاء العالم.

ويستعد الآلاف من الرياضيين من خارج الدولة للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تقام خلال هذه الفترة، ومن أبرزها بطولة دبي الدولية للكروس فيت، وبطولة العالم للزوارق السريعة إكس كات، وترايثلون دبي للسيدات، وبطولة كأس العالم للكريكت للرجال، وبطولة غرب آسيا لفئة 13 سنة للتنس، والجولة التجريبية لبطولة كأس العالم للدراجات الجبلية في المدينة.

بطولة

يشارك 100 لاعب من أقوى لاعبي الكروس فيت في العالم يرافقهم أكثر من 800 شخص ما بين إداري ومدرب وفني وحكم ينتسبون إلى 35 دولة من مختلف قارات العالم، في بطولة دبي الدولية للكروس فيت للياقة البدنية التي تقام للعام الثامن على التوالي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في عدة أماكن في دبي، وبمشاركة أكثر من 1500 سيارة ودراجة نارية من مختلف دول العالم تقام النسخة السادسة من مهرجان الخليج للسيارات على مدار ثلاثة أيام في دبي فستفيال سيتي، المهرجان الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط الذي يقام على مساحة 275000 قدم مربع، ويشارك فيه أكثر من 10000 زائر من جميع أنحاء العالم.

كما ستقام النسخة التاسعة من الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة في شاطئ جميرا 3 خلف مركز صن سيت مول على مياه الخليج العربي ويشارك فيها 24 متسابقاً من أربع قارات مختلفة في العالم وهي آسيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا، حيث يشارك من قارة آسيا كل من روسيا والكويت والإمارات، والسويد وإيطاليا من أوروبا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

فعاليات

تستضيف دبي الجولة التجريبية لبطولة كأس العالم للدراجات الجبلية في المدينة التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي في سيتي ووك بدبي، حيث سيتم إنشاء مضمار مصمم خصيصاً للبطولة طوله كيلومتر واحد، ويشارك في الجولة 27 متسابقاً عالمياً يمثلون 13 دولة مختلفة.

تشهد دبي تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية منها: النسخة 22 من بطولة الحبتور الدولية للتنس للسيدات التي تقام في الحبتور جراند ريزورتس، سباق ضمان دبي داش في حديقة زعبيل، مهرجان الخليج للسيارات الذي يقام في دبي فستيفال سيتي، ترايثلون دبي للسيدات الذي يقام في نادي دبي للسيدات بشارع جميرا، سباق البنجاب للجري الذي يقام في مضمار ميدان، سباق سانتا للجري الذي يقام في دبي فستيفال سيتي، دوري السباحة السريعة في مجمع حمدان الرياضي، كأس وينستون تشيرتشل للبولو في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، كأس الحبتور للتنس الثالثة، بطولة غرب آسيا لفئة 13 سنة للتنس في ملاعب نادي النصر الرياضي، وكرنفال الشركات الخاصة 2019 الذي يقام مجمع دبي ستاز بالخوانيج.

حضور

على جانب آخر، ستكون الكرة الإنجليزية حاضرة بقوة في الدورة الرابعة عشرة من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» عضو «مبادرات محمد بن راشد العالمية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم» 28 الجاري في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا.

وستكون الجلسة الأولى مخصصة للتطور الذي تشهده كرة القم الإنجليزية على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخبات الإنجليزية لجميع الفئات، وسيتحدث في الجلسة ثلاثة من نجوم اللعب والتدريب والإدارة هم على التوالي: الهولندي أدوين فان دير سار الحارس السابق العملاق لأندية اياكس ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ومنتخب هولندا، والإيطالي فابيو كابيللو المدرب السابق لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى ومنتخب إنجلترا، والإسباني فيران سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة سيتي الرياضية التي يملكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتضم في ملكيتها نادي مانشستر سيتي وعدد من الأندية في قارات أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن مجلس دبي الرياضي حريص على استعراض التجارب الرياضية الاحترافية الناجحة ودورها في تكوين منتخبات قوية، حيث تعد كرة القدم الإنجليزية حاليا النموذج الأمثل لذلك، وقال: مؤتمر دبي الرياضي الدولي أصبح منصة عالمية لتطوير كرة القدم من خلال طرح المبادرات المهمة واستعراض التجارب الرياضية الناجحة.

نجاح

تٌعد الكرة الإنجليزية النموذج الأكثر نجاحا عالمياً من خلال وجود دوري ناجح وقوي، إلى جانب وجود منتخبات قوية لمختلف الفئات العمرية تنافس على كافة الألقاب.