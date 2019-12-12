مفاجآت في الجولة الثانية من بطولة كأس نائب رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت الجولة الثانية ببطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، والتي أقيمت أول من أمس، العديد من المفاجآت وبمقدمتها فوز الوصل على الشارقة بعقر داره بنتيجة 27/22، والشوط الأول للوصل 11/10، لحساب المجموعة الأولى، كما شهدت الجولة فوز العين على بني ياس 35/21، والشوط الأول لصالح العين 17/10، والحال لم يختلف ضمن منافسات المجموعة الثانية بتعادل النصر مع شباب الأهلي بعقر داره 27/27، رغم أن الشوط الأول انتهى بفارق كبير لصالح النصر 16/10، وعودة فريق مليحة لسكة الانتصارات بفوزه على فريق الجزيرة 26/23، والشوط الأول انتهى بالتعادل 11/11.

النتائج تعكس حرص عدد من الأندية بلاعبيها المواطنين التي اقتصرت عليهم خوض منافسات البطولة الغالية بكل جدية لتعويض تعثرها في الجولات الأولى ببطولة الدوري والحال لم يختلف بالنسبة لبطولة السوبر التي مثلت باكورة الموسم.

وبذلك يتصدر فريق العين المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط مثلت العلامة الكاملة والوصل ثانياً بفارق الأهداف وبنفس الرصيد، ثم بني ياس بنقطتين والظفرة والشارقة ولكل منهما نقطة وحيدة من جولة واحدة، ولحساب المجموعة الثانية اعتلى القمة فريق النصر برصيد 5 نقاط ومليحة ثانياً برصيد 4 نقاط والجزيرة ثالثاً بفارق الأهداف بنفس الرصيد، ثم شباب الأهلي رابعاً بنقطتين والوحدة بنقطة وحيدة من جولة واحدة لكليهما.