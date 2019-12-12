«شرطة دبي» يبحث عن لقب «إكس كات»

المصدر: دبي - علي الظاهري

يتطلع زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي، إلى معانقة لقب العالم في الجولة الختامية من مونديال إكس كات التي تستضيفها شواطئ جميرا.

ويتصدر زورق شرطة دبي الترتيب العام للبطولة برصيد 143 نقطة، وذلك بعد تتويجه بلقب السباق الرئيسي في الجولة الثالثة من المونديال الذي احتضنته بحيرة ديشوي بمدينة شنغهاي الصينية.

وأكد بطلنا عارف الزفين، جاهزية زورق شرطة دبي للمنافسة على اللقب العالمي، ولا سيما أن مسك ختام مشوار البطولة تحتضنه دانة الدنيا دبي، مشدداً على ضرورة مواصلة حصد النتائج الإيجابية وتقديم أقوى العروض لانتزاع اللقب والفوز بالسباقات الرئيسية.

وتوجه الزفين بالشكر إلى اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على الدعم الكبير الذي قاد إلى صدارة العالم في الفترة الماضية وتحقيق العديد من الإنجازات.

وأضاف الزفين: المنافسة لن تكون سهلة في ظل مشاركة نخبة الفرق العالمية في الجولة الختامية، ولكن سنسعى إلى حسم اللقب وإضافة إنجاز رياضي جديد للدولة وإسعاد قيادة وشعب الإمارات.

ومن جهته قال بطلنا نادر بن هندي، إن الجميع يترقب اللحظات الحاسمة لمعرفة هوية البطل، وحرصوا بالتعاون مع طاقم الفريق على الاستعداد والوقوف على آخر التجهيزات للمهمة العالمية، مؤكداً أن صدارة الترتيب العالم تعتبر حافزا قويا ودافعا أساسيا للتمسك بالقمة وتحقيق إنجاز جديد.