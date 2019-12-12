منصور بن محمد: «إكس كات» يحمل بصمة إماراتية خالصة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية راعي منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الختامية من بطولة العالم 2019 بالفرق والمتسابقين واللجان الدولية المشاركة في تنظيم الحدث العالمي الكبير الذي ينظمه النادي كمسك ختام للنسخة التاسعة من البطولة العالمية.

وتنطلق اليوم فعاليات الجولة الختامية، والتي تستمر حتى بعد غدٍ السبت في الموقع الجديد في شاطئ جميرا 3 خلف مركز صن سيت مول.

وقال سموه تعقيباً على انطلاقة الحدث: يسعدنا في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ونحن نودع (عام التسامح 2019) أن نستضيف حدثا عالميا بحجم بطولة العالم للزوارق السريعة، والتي تعد اليوم واحدة من أهم البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام- حيث يعد تجمع الفرق والمشاركين صورة من صور التسامح الذي ترسخ له دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وأن المنافسات تجمع اليوم 12 زورقا على متنها 24 متسابقا من مختلف أنحاء العالم من الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وروسيا وإيطاليا والسويد والكويت، إضافة إلى أبطالنا.

وأكد سمو رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الإمارات وضعت اللبنة الأولى لتطوير هذه البطولة لتضع بذلك بصمة بارزة تحولت بعدها من بطولة محلية ثم إقليمية لتصبح حدثا عالميا ولتشكل اليوم أهم الفعاليات العالمية البحرية التي تناسب وتواكب رغبات عشاق رياضة الزوارق السريعة حيث انطلقت بحلة عالمية متجددة منذ عام 2010 واستمرت بقوة لتصل اليوم إلى النسخة التاسعة وتعود مجددا إلى دبي هذا الأسبوع.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن أمنياته للجنة المنظمة واللجان المعاونة وكذلك الفرق والمتسابقين بالتوفيق في تقديم ختام متميز لنسخة رائعة ستبقى في الأذهان لأنها تصادفت مع نهاية (عام التسامح 2019) والذي نحتفي به نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة أيما احتفاء في ظل اهتمام قيادتنا الرشيدة ودعمها لمختلف شرائح المجتمع، حيث تفاعلت كل القطاعات مع إعلان (عام التسامح 2019) وقدمت صورا رائعة من بينها تفاعل أهل الرياضة.

وتمنى سموه التوفيق لسفراء رياضة الإمارات في الفرق والزوارق المشاركة (شرطة دبي 3 وأبوظبي 4 وأبوظبي 5 وفيكتوري 33) وتحقيق النجاح الباهر مع ختام المنافسات من اجل استمرار سيطرة وتفوق أبطالنا على المنافسين من باقي البلدان، حيث لم يخرج اللقب العالمي الكبير من خزائن الفرق الإماراتية وتحقق ليكتسي بألوان علمنا الغالي، وبإذن الله سيتواصل العزف المنفرد لأبطالنا في هذا المحفل العالمي الكبير.

ومن المنتظر أن تبدأ فعاليات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- اليوم من خلال التجارب الرسمية للفرق والزوارق المشاركة، والتي ستجرى اليوم على فترتين الأولى وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ولمدة ساعة ونصف الساعة، والثانية تنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا ولمدة ساعة واحدة.

وأنهت اللجنة المنظمة أمس كافة الإجراءات المتعلقة باستكمال الفحص الفني على الزوارق المشاركة وأيضا إجراءات التسجيل الخاصة بالسباق وإعلان قائمة الفرق، فيما أجرت بعض الزوارق المشاركة اختبارات خاصة على المحركات في فترة التجارب الحرة التي جرت عصر أمس فيما جرى انعقاد الاجتماع التنوير في الفترة المسائية. وتضم قائمة الزوارق المشاركة في الحدث زوارق الإمارات: شرطة دبي 3 وأبوظبي 4 وأبوظبي 5 والفيكتوري 33، إضافة إلى ماريتيمو 12 (استراليا) وترابل تو 10 (ايطاليا -استراليا) واتش بي أي 96 (ايطاليا) ونيو ستار 9 (روسيا) ورهيب 17 (الكويت) ودي متري 20 (ايطاليا) وفيدكس 22 (ايطاليا) وكونسول بروكيرس (ايطاليا).

ووجه محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الدعوة إلى الجمهور الكريم لمتابعة الحدث الكبير والاستمتاع بأجواء التنافس ووجود الزوارق المشاركة قربهم للمرة الأولى، وكذلك التعرف على احدث المنتجات في مجال الرياضات البحرية والترفيه عبر المعرض المصاحب ومشاهدة احدث سيارات شرطة دبي الفارهة، وكذلك طرز شركة أودي العالمية.

أصحاب الهمم

أكد هزيم محمد القمزي مدير جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الختامية من بطولة العالم 2019، أن اللجنة المنظمة تحرص على إتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع من اجل المشاركة ومتابعة الحدث في شاطئ جميرا، مبينا أن اللجنة وفرت كافة التسهيلات لأصحاب الهمم من اجل الحضور ومتابعة الحدث.