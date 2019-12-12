حمدان بن محمد يشهد تألق هجن العاصفة في المرموم

المصدر: المرموم - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، تألق هجن العاصفة في منافسات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت على مدى 16 شوطاً، لمسافة ستة كيلومترات في ميدان المرموم، وتصدرت «الشاهينية» الشوط الرئيس للبكار المحليات بإشراف المضمر غياث الهلالي، وقطعت مسافة السباق في زمن 9:11:9 دقائق، ونالت صدارة الشوط الثاني للبكار المهجنات في زمن 9:06:8 دقائق، وحقق «شاهين» المركز الأول في الشوط الرئيس للجعدان المحليات في زمن 9:14:8 دقائق، وفازت هجن الرئاسة بالشوط الرابع للجعدان المهجنات عن طريق «شاهين»، وبقيادة المضمر راشد المنصوري في زمن 9:05:0 دقائق.

وأقيمت تحديات هجن أبناء القبائل في سن اليذاع، عبر 20 شوطاً، ونالت «الشامخة» لغانم الظاهري ناموس الشوط الرئيس للبكار المحليات في زمن 9:09:7 دقائق، وحققت «معزة» لعامر المري صدارة الشوط الثاني للبكار المهجنات في زمن 9:15:4 دقائق، وفازت «شاهين» لمحمد الوهيبي بالشوط الرئيس للجعدان المحليات في 9:15:6 دقائق، وحقق «شاهين» لعامر المنصوري المركز الأول بالشوط الرابع للجعدان المهجنات في زمن 9:18:0 دقائق.