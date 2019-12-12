جوجيتسو القوات البرية بطل القوات المسلحة

المصدر: أبوظبي - وام

توج اللواء الركن عبد الرحمن سبت المري قائد الإمداد المشترك الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، خلال اليوم الختامي لبطولة القوات المسلحة الثالثة للجوجيتسو التي أقيمت في قيادة مركز التربية الرياضية العسكري، حيث حصلت قيادة القوات البرية على كأس المركز الأول، فيما ذهب كأس المركز الثاني لقيادة حرس الرئاسة، وكأس المركز الثالث لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي.

شارك في البطولة 1115 لاعباً من الضباط والرتب الأخرى في البطولة التي اشتملت على نزالات لفئة العمومي من 18 - 29 سنة، وفئة الأساتذة أكبر من 30 سنة في أحزمة الأزرق والبنفسجي والملون.