تفاهم بين «العدل» و«أبوظبي الرياضي»

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي الرياضي لتطوير التعاون ودعم الشراكات الاستراتيجية وتوحيد الجهود بين الطرفين، لدعم الخطط الطموحة لتبادل الخبرات والتجارب المؤسسية، بما يعزز مستويات الأداء الرياضي المميز. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر مجلس أبوظبي الرياضي من جانب عبد الله عبد الجبار الماجد الوكيل المساعد لوزارة العدل للخدمات المساندة، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

من جهته، أكد عبد الله الماجد عقب التوقيع على مذكرة التفاهم أن التنسيق والتعاون مع شركاء وزارة العدل وخاصة مجلس أبوظبي الرياضي يأتي انطلاقاً من رؤية الطرفين في تفعيل جميع الإمكانات المتاحة لهم في سبيل تطوير التعاون والتنسيق في جميع المجالات ذات الارتباط المشترك بين الطرفين.