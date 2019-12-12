منتخب الإمارات جاهز لـ«عربية الغولف»

المصدر: مراكش - فائز بجبوج

يدشن منتخب الإمارات للغولف مشواره اليوم في منافسات البطولة العربية 39 لرجال الغولف والمقامة على أرض ملعب املكيس بمدينة مراكش المغربية، وتنظمها الجامعة الملكية المغربية للغولف تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة، وتمتد منافساتها لغاية 16 الجاري بمشاركة أكثر من 55 لاعباً من 13 دولة عربية، يتنافسون لحصد ألقاب البطولة على المستوى الفردي والفرقي، يمثل الإمارات في هذا المحفل العربي 4 لاعبين وهم عبد الله المشرخ وحسن المشرخ وداوود جفال والشاب راشد العمادي، يرأس بعثة الإمارات خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية.

ويخوض منتخبنا الوطني منافسات البطولة في سعيه لتحقيق أفضل النتائج كما هو الحال عند بقية المنتخبات المشاركة، وسط منافسة ساخنة على ألقاب النسخة 39.