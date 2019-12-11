سحر العوبد قائماً بأعمال رئيس اتحاد القوى لمدة 3 أشهر

المصدر: دبي-ايهاب زهدي

قرر مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، إعادة توزيع المناصب، واختيار سحر العوبد نائباً لرئيس الاتحاد، والقائم بأعمال رئيس الاتحاد، لمدة 3 أشهر، وتحديداً حتى يوم 10 فبراير المقبل، إذ تنتقل مهام القائم بأعمال الرئيس، إلى العضو راشد الجاري.

وباتت سحر العوبد، أول سيدة تتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لاتحاد رياضي في الإمارات، واتخذ المجلس القرار خلال جلسة ودية دعا لها رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، سالم بن هويدن، في مقر النادي مساء اليوم بحضور الأعضاء الستة لمجلس الإدارة.

وتم الاتفاق خلال الجلسة أيضاً على، استمرار صالح محمد حسن، في منصب الأمين العام كما تم توزيع اللجان على أعضاء الاتحاد.

ورفضت سحر الإدلاء بأي تصاريح صحفية أمس، وأكدت للبيان أن الوقت الان للعمل، والآن الوقت غير مناسب حاليا لأي تصاريح إعلامية