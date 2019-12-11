التجارب الحرة لجائزة دبي لزوارق «إكس كات» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يرتفع في شواطئ جميرا اليوم هدير المحركات مع بدء التجارب الحرة للزوارق المشاركة في منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة، الجولة الختامية من بطولة العالم 2019، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برعاية كريمة ودعم مباشر من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، ويشهد الحدث الكبير مشاركة 12 زورقاً على متنها 24 متسابقاً من مختلف بلدان العالم، يتقدمهم أبطالنا في زوارق الإمارات، كل من شرطة دبي 3 وأبوظبي 4 وأبوظبي 5 والفيكتوري 33، ويعقد اليوم الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة واللجان المشرفة على السباق، مع الفرق والمتسابقين المشاركين، بحضور محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي مدير الحدث.

أمن وسلامة

وعلى جانب آخر، تفقد أمس اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة رئيس لجنة تأمين الفعاليات، يرافقه العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والمقدم راشد ثاني العايل المهيري رئيس لجنة الأمن والسلامة البحرية بلجنة تأمين الفعاليات، موقع السباق في جميرا برفقة عدد من الضباط وممثلي اللجنة المنظمة، بغرض الاطمئنان على جاهزية الموقع لاستقبال الحدث الكبير وتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح التظاهرة المرتقبة، وأشاد وفد لجنة تأمين الفعاليات في شرطة دبي بمكان الحدث، كما ناقش الوفد كل الإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة المشاركين بموقع السباق ومقار الفرق واللجنة المنظمة التي ستكون بالقرب من الجمهور، والذي سيتابع الفعاليات في الأيام المقبلة أو من خلال كورس وسمار السباق.