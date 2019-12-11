اجتماعات تنسيقية وترتيبات خاصة لـ«ترايثلون دبي للسيدات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تبحث اللجنة المنظمة لـ «ترايثلون دبي للسيدات» كل الاستعدادات والتجهيزات لتنظيم الحدث الأول من نوعه في المنطقة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، وينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع نادي دبي للسيدات يوم الجمعة المقبل، في شارع جميرا، ويتضمن ثلاث رياضات هي: السباحة، والجري، والدراجات الهوائية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أول من أمس، في مقر نادي دبي للسيدات برئاسة لمياء عبد العزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيسة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس رئيسة اللجنة المنظمة للترايثلون ومديرة نادي دبي للسيدات، وحضور فوزية فريدون مديرة الترايثلون ومديرة قسم تطوير رياضة المرأة بالمجلس دبي عضو لجنة المرأة والرياضة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية بالترايثلون مدير قسم الفعاليات المجتمعية بالمجلس، ومحمد طيارة من هيئة الطرق والمواصلات، والرقيب موسى السيسي، والوكيل ناصر حمد، والوكيل حسن عباس من شرطة دبي.

مسارات السباق

وتم خلال الاجتماع استعراض مسارات سباق السباحة والجري والدراجات الهوائية التي ستمر خلالها المتسابقات، وتم مناقشة مواعيد الإغلاق الجزئي للطرق خلال مرور سباق الدراجات، كما تم مناقشة كل الخطط والاستعدادات لتنظيم الترايثلون، واستعرضت كل مؤسسة دورها في تأمين السباق وتوفير كل سبل السلامة للمتسابقات والمتطلبات الخاصة بالتنظيم، حيث ستوفر شرطة دبي موكباً لتأمين سباق الدراجات من بداية انطلاقه حتى وصول آخر متسابقة، وستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتوفير المعدات والمخططات اللازمة لعملية إشغال الطريق، كما سيوجد فريق الدفاع المدني في موقع الحدث لتأمين المنشآت كافة، كما سيوجد طاقم كامل من المنقذين من السيدات لمراقبة المتنافسات أثناء سباق السباحة، مع التأكيد على توفير الخصوصية التامة للمشاركات أثناء سباق السباحة حتى وصولهن إلى سباق الدراجات.

دعم وتعاون

وأشادت لمياء خان بدعم وتعاون كل الإدارات المعنية في القيادة العامة لشرطة دبي ومركز دبي لخدمات الإسعاف وهيئة الطرق والمواصلات في توفير التجهيزات وسبل التأمين اللازمة لخروج الحدث في أبهى صورة، وأعربت عن شكرها إلى الجهات الراعية والداعمة للحدث، وقالت: النجاح الذي تحقق خلال النسختين الماضيتين لم يكن عملاً فردياً، إنما كان نتيجة تضافر الجهود ودعم شركائنا في النجاح من المؤسسات الداعمة والراعية، الذين حرصوا على توفير كل سبل السلامة والأمان للمشاركات، وأضافت خان: استعرضنا خلال الاجتماع كل الخطط والمعلومات المتعلقة بالترايثلون، والاطلاع على مسارات السباقات، وكل سبل توفير السلامة والأمان للمتسابقات سواء في البحر أو بمسارات الجري والدراجات الهوائية، ودور كل مؤسسة في تأمين الحدث وتوفير المتطلبات الخاصة بالتنظيم.

حدث استثنائي

وأكدت لمياء خان بذل كل الجهود لتنظيم حدث رياضي استثنائي يوفر تجربة لا تُنسَى للمشاركات والمتابعين أيضاً، بما يليق بالمكانة الرائدة لدبي ودولة الإمارات في تنظيم الأحداث والفعاليات، ليكون هذا السباق خطوة تمهيدية لتحويله إلى حدث سنوي عالمي، يُسعد المشاركات والجمهور، وأضافت: تم تمديد فترة التسجيل حتى اليوم، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركات، وبمناسبة عام التسامح تم فتح التسجيل بالمجان إلى السيدات من أصحاب الهمم وطالبات الجامعات من كل الجنسيات، وأدعو جميع النساء من داخل وخارج الدولة إلى التسجيل والمشاركة في هذا الحدث المثير.