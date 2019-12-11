الفجيرة تفوز باستضافة بطولة العرب للشطرنج

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

منح الاتحاد العربي للشطرنج إمارة الفجيرة شرف استضافة البطولة العربية للشطرنج للفئات السنية من 6 سنوات إلى 20 سنة، والتي تقام خلال شهر يوليو من العام المقبل، وتفوق ملف الإمارات ممثلاً في إمارة الفجيرة على عدد من ملفات الدول العربية التي تقدمت لنيل شرف استضافة البطولة المهمة على مستوى الوطن العربي.

من جانبه رحّب الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، بهذا الإنجاز، الذي يُحسب لاتحاد الشطرنج الإماراتي ولنادي الفجيرة مستضيف البطولة، وأشار إلى أن الرعاية الكريمة من قيادة الفجيرة مهدت لهذه الاستضافة وقادت لهذه الطفرة الرياضية بشكل كبير، ورياضة الذهن والإبداع بشكل خاص، وشكر آل بركت الاتحاد العربي لمنحه الثقة في إمارة الفجيرة التي تتمتع بإمكانات كبيرة بفضل توافر البنية التحتية لإقامة البطولات كافةـ فضلاً عن وجود القاعات والفنادق، مشيراً إلى أن التعاون المشترك بين الاتحادين الإماراتي والعربي عزز من ثقة الفجيرة وقدرتها التنظيمية في إخراج الحدث المرتقب في أبهى حُلة.