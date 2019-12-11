حمدان بن محمد يشهد سباقات اللقايا في المرموم

المصدر: المرموم - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على مدار 18 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، ضمن سباقات المرموم، وشهدت التحديات تنافساً مثيراً بين الشعارات الكبرى.

وحققت الشعارات المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نجاحات كبيرة، وتمكنت «الشاهينية» لهجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي من حصد صدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات في زمن 7:31:4 دقائق والمركز الأول في ثاني الأشواط للقايا البكار المهجنات في زمن 7:30:5 دقائق، فيما نال قمة الجعدان المحليات «شاهين» بقيادة المضمر راشد خميس الغويص في زمن 7:29:2 دقائق.

وحققت هجن الرئاسة صدارة الشوط الرابع الذي خصص للجعدان المهجنات عن طريق «شاهين» بقيادة المضمر راشد المنصوري في زمن 7:27:2 دقائق.

وأقيم في الفترة الصباحية 25 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن اللقايا لمسافة 5 كيلومترات، وحسمت «شواهين» لمسفر المنصوري صدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات، وحققت «سرابه» لعبيد الوهيبي صدارة شوط البكارالمهجنات، وفاز «شاهين» لأحمد المنصوري بالشوط الثالث للجعدان المحليات، و«شغموم» لـجويعد العجمي بناموس الشوط الرابع.