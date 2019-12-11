هوجارد يتقدم للمركز الثاني في السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قفز الدنماركي راسموس هوجارد إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد أن حقق لقب بطولة موريشيوس المفتوحة، في مباراة فاصلة مثيرة، ليصبح ثالث أصغر لاعب يحصد بطولة في الجولة الأوروبية للجولف في عمر 18 و271 يوماً، وسيسعى لحصد أكبر قدر من النقاط للتأهل في نهاية الموسم إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في عقارات جميرا للغولف في نوفمبر المقبل، وبهذا الفوز جمع هوجارد 335 نقطة لينتقل من المركز 37 إلى المركز الثاني في «السباق إلى دبي»، وفي الوقت نفسه، حصل كل من الإيطالي ريناتو باراتور والفرنسي أنطوان روزنر على 173.5 نقطة ليقفزا إلى المركزين الرابع والخامس في «السباق إلى دبي» على التوالي.