مفاجأتان مدوّيتان في دولية الحبتور لتنس السيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد اليوم الافتتاحي لبطولة الحبتور الدولية الثانية والعشرين للتنس للسيدات أول من أمس، المقامة على ملاعب منتجع الحبتور، مفاجأتين مدويتين تمثلتا في خروج المصنفة الثالثة السلوفاكية زيدانسك، والمصنفة الرابعة الأمريكية بيرا بيرناردا، كما شهدت خروج اللاعبة المصرية ميار شريف أمام اللاعبة الفرنسية كريستينا ميلادنوفيتش، وكانت التصفيات التمهيدية قد أعلنت عن تأهل 8 لاعبات ليكتمل عقد اللاعبات المشاركات في البطولة الرئيسية، وكعادته قدم خلف الحبتور رجل الأعمال راعي البطولة، مباراة استعراضية ومعه المجرية كيرا، أمام الزوجي المكون من الأوكرانية ماريا كوستيك والأمريكية شاتو محمد، وعلى هامش البطولة الدولية للسيدات، حرصت اللجنة المنظمة على تتويج اللاعبين المحليين الفائزين في بطولة كأس الحبتور المحلية للتنس للفئات العمرية.