افتتاح البطولة العربية للغولف في مراكش اليوم

المصدر: مراكش - فائز بجبوج

تفتتح اليوم البطولة العربية الـ39 لرجال الغولف والتي تشهد مشاركة 13 دولة عربية يمثلها أكثر من 50 لاعباً، ويمثل منتخبنا الوطني كل من داوود جفال وراشد العمادي وعبد الله المشرخ، ويتنافس الجميع على ملعب املكيس بمدينة مراكش المغربية حتى 16 ديسمبر الجاري، وستنطلق المنافسات الرسمية صباح يوم غدٍ، ويتضمن برنامج اليوم، الاجتماع الفني للجنة الحكام والمشرفين الإداريين والفنيين لعرض كافة تفاصيل البطولة ونظامها واعتماد أسماء اللاعبين وإجراء مراسم القرعة لتوزيع اللاعبين على المجموعات، وتشهد البطولة العديد من الاجتماعات التي ستقام على هامش البطولة، وتحدد صباح يوم الجمعة المقبل، موعداً لاجتماع المكتب التنفيذي، كما ستعقد الجمعية العمومية للاتحاد، واجتماع اللجان الفنية والتحكيمية.