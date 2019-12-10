أول ألقاب الموسم في سلة النصر

المصدر: دبي-ياسر قاسم- تصوير غلام كاركر

توج النصر بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة بفوزه على الظفرة "77-57"، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على صالة نادي الوصل وحسم الشارقة للمركز الثالث والميدالية البرونزية لصالحه بفوزه على الوصل "100-90" في المباراة التي جمعتهما على صالة النصر، ونجح النصر في كسب الفترات الاربعة بالنتائج "22-16" و "14-12" و "20-16 و21-13".

وبذلك ينجح النصر في المحافظة على اللقب الغالي، ومضيفاً الكأس للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته في البطولة، وقام رئيس الاتحادين العربي والإماراتي اللواء "م" إسماعيل القرقاوي، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، ورئيس شركة كرة القدم في نادي النصر عبد الرحمن أبو الشوارب، ورئيس مجلس إدارة نادي الظفرة حمد خميس المنصوري، بتتويج الفائزين