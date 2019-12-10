صراع بين النصر والظفرة على كأس السلة الليلة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

يتحدد اليوم بطل أولى مسابقات الموسم في كرة السلة في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والذي يجمع حامل اللقب النصر بالظفرة في السادسة مساء، بصالة نادي الوصل، ويسبقه في الخامسة مساء لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، الذي سيقام على صالة النصر، يجمع بين طرفيه الوصل والشارقة.

وينشد الظفرة إنجاز لقبه التاريخي الأول في مسابقات كرة السلة، فيما يتطلع النصر للمحافظة على اللقب بعد مشوار ناجح للفريقين نجحا فيه للوصول للنهائي، بتخطيهما، أول من أمس، عقبة الدور نصف النهائي، عقب فوز النصر على الشارقة «95-91» في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي شباب الأهلي، والظفرة على الوصل «77-75» في لقاء أقيم على صالة نادي بني ياس.

ويسعى الظفرة، الذي انضم الموسم الماضي إلى مسابقات مرحلة رجال كرة السلة، إلى مواصلة سلسلة مفاجآته في الكأس، وكتابة فصل جديد بانضمامه إلى قائمة الفرق الفائزة بالبطولة، التي استهلت للمرة الأولى موسم 2007-2009 وتحتكر ألقابها فرق شباب الأهلي «7 ألقاب»، والنصر «4 ألقاب»، ولقب وحيد للوصل، خصوصاً أن الظفرة سبق له الشهر الماضي وأن أحرج النصر في الدور التمهيدي، في مباراة جمعت الفريقين لحساب رابع جولات المجموعة الأولى، وانتهت بفوز صريح للظفرة بفارق 11 نقطة وبنتيجة «83-72».

وتصطدم تطلعات الظفرة، بطموحات مشروعة للنصر لرد اعتبار خسارته في التمهيدي، والسعي للحفاظ على لقبه للموسم الماضي، وحصد الكأس للمرة الخامسة عقب ألقاب النصر مواسم «2007-2008 و2008-2009 و2009-2010 و2018-2019».