مونديال «اكس كات» على خط الانطلاق بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصل اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراتها لانطلاقة فعاليات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «اكس كات»، الجولة الختامية من بطولة العالم 2019، والتي تنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى السبت المقبل برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي.

واستعد مقر البطولة في موقع الحدث خلف مركز صن سيت موول في شاطئ جميرا 3، لاستضافة جولة مليئة بالتنافس والإثارة في رياضة الزوارق السريعة المشوقة، تشمل التجارب الرسمية أولاً بعد غد، ثم تصفيات الزمن والسباق الأول يوم الجمعة، على أن يكون مسك الختام يوم السبت المقبل بإقامة السباق الثاني يعقبه حفل تتويج أبطال موسم 2019، وأنجزت اللجنة المنظمة في النادي العديد من المهام بالتنسيق والتشاور مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية).

رعاية ودعم

وقال هزيم محمد القمزي مدير الحدث إن كافة التجهيزات تسير على قدم وساق في انتظار موعد الانطلاقة موجهاً الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي راعي الحدث وللجنة المنظمة وإلى الجهات الداعمة ومن بينها مجلس دبي الرياضي، موجهاً دعوة مفتوحة إلى الجمهور الكريم لحضور المنافسات في الموقع الجديد خلف مركز صن سيت موول في شاطئ جميرا 3 على مدار ثلاثة أيام متتالية، وأضاف القمزي أن الحدث المرتقب لن يكون مجرد سباق بل تظاهرة عالمية تجمع أيضاً عدداً من المؤسسات المتخصصة في مجال الرياضات البحرية والسياحة الترفيهية والصناعة البحرية وتقديم الخدمات للجمهور ومحبي قوارب النزهة والترفيه، مشيراً إلى تنفيذ معارض مصاحبة تخص بعض المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

كرنفال للأنشطة

وكشف مدير الحدث أن مقر البطولة في شاطئ جميرا 3 سيتحول إلى كرنفال كبير يضم عدداً من المؤسسات التي تستعرض أنشطتها، من بينها منصة (بحر دبي) لسلطة مدينة دبي الملاحية، وكذلك مشاركة شركة( أس أس البحرية) إحدى أبرز الشركات المزودة للخدمات والمنتجات والألعاب البحرية الفخمة في الشرق الأوسط، ومؤسسة اكستريم مارين التي تتخذ من جبل علي (المنطقة الصناعية 1) دبي مقراً لها وتعتبر وكيل محركات ميركوري الجهة المشغلة للزوارق المشاركة.

كما ستتاح الفرصة لمحبي رياضة الكايت سيرف فرصة للتعرف على أحدث المنتجات الخاصة بشركة (اناتا) المتخصصة في هذا المجال وأبرز ما تنتجه، هناك العديد من المؤسسات التي سوف تسجل حضورها في الحدث من بينها (بي 3 للمغامرات الرياضية البحرية واليخوت الفاخرة) فيما ستعرض (كود 8 دبي) المتخصصة في طرازات القبعات فيما سيتوفر في الموقع كافة الخدمات التي تهم الجمهور.