4 مباريات في ثاني جولات كأس نائب رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تتواصل، اليوم، منافسات بطولة كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، والتي تشهد مشاركة 10 فرق، تم توزيعها على مجموعتين، بجولتها الثانية، والتي تشهد أربع مباريات مناصفة لحساب المجموعتين، وتبرز للواجهة في المجموعة الثانية موقعة صالة الشيخ مكتوم بن محمد بالقلعة الحمراء، عندما يستضيف فريق شباب الأهلي نظيره فريق النصر في رحلة فرسان دبي للدفاع عن اللقب، وهي مواجهة ديربي خاصة جداً، لا تخضع للتكهنات.

أما الموقعة الثانية لحساب المجموعة الأولى، فتشهدها الصالة البيضاء بالإمارة الباسمة، والتي تجمع الشارقة مع ضيفه الوصل، كما تقام بالوقت نفسه في السابعة مساء، مباراة مليحة بعقر داره مع الجزيرة، والمباراة الرابعة على أرض الصالة السماوية، والتي يستقبل فيها فريق بني ياس نظيرة فريق العين.