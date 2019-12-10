الحبتور: دولية تنس السيدات علامة مضيئة في تاريخ اللعبة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تدخل منافسات بطولة الحبتور الدولية الثانية والعشرين للتنس للسيدات المراحل الحاسمة، حيث يشهد اليوم 11 مباراة تستكمل بها مباريات الدور الأول للفردي، فيما ستنطلق منافسات الزوجي يوم غد، لإتاحة الفرصة للاعبات للوصول والتدريب والفرص المتساوية، وبمناسبة انطلاقة النسخة الحالية من البطولة، أعرب رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور المنظم للبطولة عن سعادته بما وصلت إليه البطولة من مكانة على الساحتين الإقليمية والعالمية بعد أن مهدت الطريق للعديد من كبريات البطولات بالمنطقة والعالم.

وقال الحبتور: سعادتنا ومصدر فخرنا أن البطولة أصبحت قبلة لكل لاعبة تحلم بالوصول إلى العالمية، وأشار الحبتور الى أن البطولة باتت علامة مضيئة في تاريخ التنس العالمي وتطورت بشكل مذهل ويكفي أن موقع الاتحاد الدولي يعتبر البطولة الأفضل والأضخم في السنوات الأربع الأخيرة من حيث التنظيم والمشاركة وقوة تصنيف اللاعبات المشاركات.

مواجهات قوية

وسيكون عشاق التنس على موعد اليوم مع اربع مباريات قوية جدا، حيث تلتقي البلجيكية ويكماير منينا مع احدى المتأهلات من مباريات أمس، وتسعى منينا الى العودة الى تصنيفها الـ 12 على العالم بعد ان تراجعت كثيراً، كما تلعب البولندية حاملة لقب البطولة عام 2008 والتي تم دعوتها ببطاقة منحة أمام سوربيس تورمو المصنفة الخامسة، بينما تلاقي السلوفاكية فيكتوريا إحدى المصنفات والمرشحات للقب، المتأهلة من لقاءات الدور الأول أمس، وستجمع مباراة مسك ختام اليوم اللاعبة الروسية الصاعدة انستاسيا المصنفة رقم 8 على البطولة وهي بطلة العالم للشابات العام الماضي مع الأوكرانية كالينينا.