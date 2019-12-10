«الاتحادي» بطل ماراثون اليوم الوطني للهجن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج «الاتحادي» لسعيد محمد العصري الخييلي بطلاً لماراثون اليوم الوطني لمواطني الدولة والذي نظمه نادي دبي لسباقات الهجن بميدان الهباب بمشاركة 41 متسابقاً «18 سنة فما فوق»، وشهد السباق حضوراً جماهيرياً كبيراً ومنافسة قوية من الجميع منذ البداية، ونال «الاتحادي» السيارة والسيف الذهبي قاطعاً المسافة في زمن قدره 27:22 دقيقة.

واحتل «مياس» لأحمد غلام الله نوح البلوشي المركز الثاني قاطعاً المسافة في 27:34 دقيقة وحصل على الشداد الذهبي، وحل في المركز الثالث «معطش» لسهيل محمد سهيل الحميري الذي قطع المسافة في زمن قدره 27:50 دقيقة ونال الشداد الفضي.

واحتل المركز الرابع «العمال» للمتسابق المخضرم يحيى علي الملعاي مسجلاً زمناً قدره 27:54 دقيقة واحتل شقيقه خميس علي الملعاي الشوط الخامس مع «شمس الذهب» في زمن قدره 28:20 دقيقة، وفي نهاية السباق قام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن وماجد بن بليشة رئيس ميدان الهباب بتوزيع الجوائز على الفائزين.

تهنئة

وتقدم علي بن سرود بأسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ48، وهنأ الفائزين بجوائز الماراثون، ومن جانبه، تقدم ماجد بن بليشة بالتهنئة الخاصة بمناسبة اليوم الوطني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني المناسبة الغالية على قلوب الجميع، كما وجه الشكر للمدير التنفيذي لنادي دبي وجميع المشاركين والحضور الكبير الذي ساهم في نجاح هذه التظاهرة التراثية العريقة.