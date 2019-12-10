الشعفار: طموحات اتحاد الدراجات بلا حدود

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أهدى أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، إنجاز منتخب الإمارات للدراجات، بحلوله وصيفاً في البطولة العربية للطريق التي اختتمت مؤخراً في مصر بمشاركة 11 دولة عربية، إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات.

مشيراً إلى أن ما تحقق هو نتاج روح الفريق الواحد، والجهود الكبيرة للاعبين واللاعبات والجهاز الفني والإداري والتقني، والذي أثمر عن تحقيق هذا الإنجاز المشرف، بإحراز المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 8 ميداليات (5 ذهبيات - فضيتان - برونزية).

وأكد الشعفار لحظة استقباله البعثة بالورود لدى عودتها أول من أمس قادمة من القاهرة، أن طموحات اتحاد الدراجات بلا حدود على كافة المستويات، وقد حققنا أكثر مما كنا نطمح في تحقيقه، ولا سيما على المستوى القاري، حيث كنا نحلم في الفوز بميدالية ذهبية واحدة فحققنا 38 ميدالية متنوعة بفضل العمل الجماعي لمجلس إدارة الاتحاد وكافة عناصر اللعبة، وأتقدم بالشكر للاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية على ما بذلوه من جهد في البطولة العربية من أجل رفع راية الإمارات خفاقة ونأمل من الله دوام التوفيق وأن يكون القادم أفضل، وبدوره، أشاد عبد الكريم الزرعوني رئيس البعثة بالإنجاز المشرف والنتائج الباهرة التي حققها أبناء الإمارات في البطولة وظهورهم بمستوى متطور أكد على استعدادهم الجيد وحرصهم على تحقيق النتائج التي تؤكد مكانة دراجات الإمارات.

سعادة

من جانبه، أعرب قائد منتخب الكبار يوسف ميرزا عن سعادته البالغة بما تحقق من إنجاز في البطولة العربية رغم ما صادفنا من تحديات خاصة من منتخبي الجزائر ومصر وارتفاع مستوى اللاعبين في المنتخب الكويتي وتطور المنتخب الليبي، ونحمد الله على نجاحنا في تخطي كل الصعاب وتحقيق الإنجاز العربي بفضل جهودنا واستعداداتنا للبطولة، وقال ميرزا: أهدي الإنجاز للقيادة الرشيدة ولأسرة الدراجات والى أسرتي الصغيرة.