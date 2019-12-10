فاهم القاسمي إلى المغرب لحضور «عربية الغولف»

المصدر: مراكش- فائز بجبوج

يغادر البلاد فجر اليوم، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، لحضور فعاليات البطولة العربية الـ 39 للرجال، والتي تنطلق منافساتها بعد غد، على أرض ملعب أملكيس بمدينة مراكش المغربية، وتشهد مشاركة 14 دولة.

وبالوقت نفسه يصل عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي إلى المغرب للمتابعة والاطمئنان على سير التحضيرات للبطولة.

وسيرأس الشيخ فاهم القاسمي اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، وتعقبها في اليوم الثاني اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، والذي سيتم خلاله الاطلاع على آخر مستجدات اللعبة، وسبل تطويرها ونشرها على صعيد جميع الفئات العمرية للبنين والفتيات، وكان منتخب الإمارات أول المنتخبات وصولاً، وخضع لحصة تدريبية، صباح أمس.