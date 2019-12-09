«عمومية الكرة» الطارئة السبت

المصدر: دبي - العوضي النمر

وجّه محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، أمس الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد عند السادسة مساء السبت المقبل في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي دبي، لاختيار لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويجوز تمديدها لفترة ثلاثة أشهر أخرى يتم خلالهما الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية المقبلة الممتدة حتى عام 2024.

وكان اتحاد الكرة قد شهد اجتماعات قانونية مكثفة أمس، من أجل مناقشة الوضع القانوني بعد استقالة رئيس اتحاد الكرة، حيث كانت سمة الاستقالات الأخرى «إعلامية» وغير رسمية، ومع مرور الوقت وصلت 6 استقالات رسمية إضافة إلى استقالة الرئيس ليصبح موقف الاتحاد الحالي غير قانوني، وبمجرد الوصول لهذا الرقم تم الاتجاه لإجراءات عقد جمعية عمومية طارئة لاختيار اللجنة المؤقتة، ويعد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس نادي عجمان، أبرز المرشحين لتولي رئاستها.

وخاطبت الأمانة العامة لاتحاد الكرة الأندية أعضاء الجمعية العمومية «31 نادياً» لترشيح ممثليها الذين ستقوم «العمومية» باختيار أعضاء اللجنة المؤقتة من بينهم.

ويترأس اجتماع الجمعية العمومية أكبر الأعضاء سناً وفقاً للمادة 151 من النظام الأساسي، وسيتم خلالها عرض الإجراءات وكيفية اختيار الأعضاء للجنة المؤقتة ومن ثم الاختيار، وسيكون العدد من 7 إلى 11 عضواً. وتمنى محمد بن هزام التوفيق للجمعية العمومية بما يخدم كرة الإمارات وتطورها خلال الفترة المقبلة.