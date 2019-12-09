«الظفرة» بطلاً لسباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية 43 قدماً

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

توج المحمل «الظفرة» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بلقب سباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أول من أمس، وبالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثامن والأربعين، وشارك في السباق 100 محمل شراعي بإجمالي 1500 بحار من مختلف إمارات الدولة.

وشهد السباق تنافساً شديداً، من أجل حصد المراكز الأولى، خصوصاً في ظل ارتفاع إجمالي الجوائز المالية للفائزين، التي بلغت 4 ملايين درهم، وحل المحمل «معزم» لأحمد إسماعيل المرزوقي في المركز الثاني، بينما جاء المحمل «سهم» لعبد الله إبراهيم الحمادي في المركز الثالث، ورابعاً حل المحمل «بوطينة» لصالح محمد الحمادي، وخامساً جاء المحمل «رجام» لأحمد طارش عتيق القبيسي.

تتويج وتهنئة

وتوج الفائزين ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي وحميد سعيد الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في نادي تراث الإمارات، ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت التهنئة إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على فوز «الظفرة» بقلب سباق اليوم الوطني، مؤكداً أن محامل الشيخ زايد بن حمدان بن زايد، تثري الساحة البحرية التراثية دوماً، بما تحققه من نجاحات منقطعة النظير.

كما وجه الشكر للنواخذة المشاركين في السباق على الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق فضلاً على الالتزام بالقياسات الفنية، الأمر الذي أخرج الحدث في أبهى صورة له وبما يتناسب مع مكانته كونه يحمل اسماً عزيزاً على نفوس الجميع، وشدد على أن النادي يحرص دوماً على المشاركة في احتفالات الوطن في مختلف الأحداث، لا سيما أنه واجب وطني أصيل مشاركة جميع الجهات في مثل هذه الأحداث، التي يتجمع فيها أهل الإمارات على حب الوطن.