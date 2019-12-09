«سنوكر الإمارات» يحصد اللقب 19 في بطولة الخليج

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حقق منتخب الإمارات للسنوكر إنجازاً جديداً في سجل مشاركاته الخارجية بفوزه ببطولة الخليج المجمعة للبلياردو والسنوكر التي اختتمت مساء أول من أمس في العاصمة العمانية مسقط، ليصل للقب رقم 19 في تاريخ مشاركاته في بطولات الخليج مكتسحاً السجل الذهبي للبطولة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وجاء الفوز بفضل حصول الإمارات على 5 ميداليات ذهبية في البطولة و6 برونزيات بعد منافسة قوية نجح فيها نجوم المنتخب في تقديم مستوى مميز ومهارات عالية.

وأهدى الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة ذكرى أعياد الاتحاد، لا سيما وأبطال الإمارات بدأوا انطلاقتهم في هذه البطولة مع حلول الذكرى الـ 48 لليوم الوطني للدولة، وكانوا على قدر الثقة والتحدي في تحقيق أفضل النتائج في البطولة، مؤكداً أن الفرحة كانت كبيرة بهذا الإنجاز بالتزامن مع فرحة الجميع بأعياد الاتحاد.

إنجازات

وأسفرت نتائج المنتخب عن حصول محمد شهاب على الميدالية الذهبية في مسابقة فردي الرجال للسنوكر ثم ميدالية ذهبية ثانية في مسابقة الفرق للسنوكر حققها الثنائي محمد شهاب ومحمد الجوكر، وجاء عيسى السيد ليضيف الذهبية الثالثة في السنوكر في مسابقة فردي الماسترز.

وعاد عيسى السيد مع زميله سيف الكتبي ليحققا ميدالية ذهبية رابعة في فرق الماسترز للسنوكر، وأضاف صلاح الريماوي ميدالية ذهبية خامسة للإمارات وأولى للبلياردو في فردي 9 كرات، وعلى صعيد الميداليات البرونزية حقق خالد الكمالي ميدالية في مسابقة 6 كرات للسنوكر.

كما حقق سيف الكتبي ميدالية مماثلة في فردي الماسترز للسنوكر، وكذلك عبد الرحمن الشامسي في فردي الرجال للسنوكر، وحقق منتخب البلياردو ميدالية برونزية في مسابقة 8 كرات للفرق، ومثل المنتخب فيها كل من صلاح الريماوي وعماد مبارك وعبد الله الحوسني وصلاح العوضي، وعاد منتخب البلياردو ليحقق ميدالية أخرى في مسابقة 9 كرات زوجي عبر الثنائي صلاح الريماوي وعبد الله الحوسني، ثم ميدالية أخرى للبلياردو في الفرق 9 كرات، ومثل المنتخب صلاح الريماوي وصلاح العوضي وعماد مبارك وعبد الله الحوسني.

إشادة

وقال سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، إن الإنجاز الذي حققه أبطال الإمارات في البطولة الخليجية المجمعة ليس غريباً عليهم، ولكن مع التطور الذي تشهده اللعبة في الدول الخليجية أصبحت المنافسة صعبة، وعدد المشاركين كبيراً، ونجح أبطال الإمارات في التعامل مع قوة التنافس بفضل الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة للرياضيين والشباب كافة، وقال إن اتحاد البلياردو والسنوكر برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم حريص في جميع مشاركاته الخارجية على تشريف اسم الدولة والمحافظة على النتائج المتميزة التي تحققت في السابق.

مشيراً إلى أن تزامن نسخة البطولة التي أقيمت في سلطنة عمان مع احتفالات الدولة باليوم الوطني مثّل دافعاً آخر للاعبين ليعودوا بإنجاز جديد يتناسب مع فرحة الجميع بأعياد الاتحاد في الذكرى 48 لتأسيس الدولة.

دافع

ثمّن سلطان الجوكر أداء جميع اللاعبين، وقال إنهم استعدوا للبطولة بجدية، وأشاد بجهود أعضاء البعثة، وتعاون مجموعة أحمد صديقي راعي المنتخب في هذه المشاركة، وقال إن ما تحقق سيكون دافعاً لمواصلة نفس المستوى والنتائج مستقبلاً.