«عربي الشطرنج» يعتمد بطولات 2020

المصدر: الجزائر- البيان الرياضي

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للشطرنج اجتماعها، خلال منافسات البطولة العربية للرجال والسيدات، التي أقيمت بمدينة مستغانم بالجزائر، وترأس الاجتماع الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي، بحضور سامي سفاريني النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي وحسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والعربي، وعدد من أعضاء الاتحاد بالإضافة إلى ممثلي 13 دولة من بينها الإمارات.

واعتمدت الجمعية العمومية جدول بطولات الموسم الجديد 2020 للاتحاد العربي، حيث تمت الموافقة على استضافة العراق البطولة العربية لفرق الشطرنج للرجال والسيدات خلال شهر مارس المقبل بمدينة أربيل، فيما تستضيف فلسطين بطولة الأندية العربية للسيدات.

كما تستضيف فلسطين بطولة الأندية الأبطال، على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق، كما تمت الموافقة على استضافة تونس لبطولة الأندية، وتعود البطولات إلى الإمارات من خلال استضافة بطولة العرب للفئات السنية من 6 إلى 20 عاماً، للذكور والإناث بالفجيرة خلال الفترة من 20 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين، ويستضيف العراق خلال شهر نوفمبر المقبل بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي فيما تقام بطولة العرب للشطرنج السريع والخاطف، في ديسمبر 2020.

تخفيض الرسوم

وتقرر تخفيض رسوم المشاركة في البطولات العربية على مستوى الفردي والفرق من 500 إلى 300 دولار، وتخفيض رسوم اللاعب الإضافي من 300 إلى 200 دولار مع تحمل نفقات الإقامة، كما تمت الموافقة على تخفيض رسوم الاتحادات من 800 إلى 600 دولار، في الوقت الذي تمت الموافقة فيه على زيادة الجوائز على مستوى الرجال والسيدات، حيث تم زيادة جوائز الرجال إلى 4000 دولار لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل البطل على 2000 دولار والوصيف 1200 دولار والثالث 800 دولار، ورفع جوائز السيدات إلى 2000 دولار، بحيث تحصل البطلة على 1000 دولار والمركز الثاني 600 والثالث 400 دولار.

نتائج وتتويج

ومن ناحية أخرى، أسدل الستار على منافسات البطولة العربية لفردي الرجال والسيدات، وتصدرت الجزائر الترتيب العام برصيد 11 ميدالية من أصل 18 ميدالية، على مستوى منافسات البطولة الثلاث (الكلاسيك - الشطرنج السريع - الخاطف)، وقام الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في حفل الختام.