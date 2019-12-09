نتائج منطقية في انطلاقة كأس نائب رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

جاءت نتائج انطلاقة منافسات بطولة كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، أول من أمس، منطقية وطبيعية للأندية صاحبة الخبرة والتاريخ، حيث نجح فريق النصر في الإفلات من قبضة فريق مليحة، وتحقيق الفوز بضربة جزائية حصل عليها في الثانية الأخيرة من اللقاء، منحته التفوق 22/‏21، وكادت المباراة أن تخرج عن النص، نتيجة اعتراض الطاقم الإداري والفني، وبعض لاعبي فريق مليحة على القرار التحكيمي، لولا تدخل العقلاء.

وعلى أثر ذلك خرجت البطاقة الحمراء للاعب مليحة عبد الرحمن أحمد، والصفراء لمدرب مليحة ووليد عبد الكافي، ومن جانبه، حقق الوصل بصالته فوزاً سهلاً على فريق بني ياس 31/‏17، وتغلب فريق العين على ضيفه فريق الظفرة 30/‏24، كما فاز فريق الجزيرة بعقر داره على جاره الوحدة 25/‏21.