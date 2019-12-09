الفجيرة تستعد لكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، الجمعة المقبلة، في مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة. وتحظى البطولة بأهمية خاصة، كونها تشكل محطة بارزة ضمن منافسات الموسم الرياضي المحلي 2019 ــ 2020.

وقال يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تأتي الجولة الثانية من منافسات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في وقت لا يزال مجتمع الجوجيتسو يعيش نشوة النصر والإنجازات المتميزة لأبطال منتخبنا الوطني في بطولة العالم الأخيرة، حيث أكدوا ريادة الدولة العالمية في هذه الرياضة وقدرتها على إنتاج أبطال يرفعون علم الإمارات على منصات التتويج الدولية».

وأضاف: «تعكس هذه البطولة الغالية على قلوبنا جميعاً مدى التطور الذي وصلت إليه اللعبة على جميع المستويات بفضل التوجيهات والرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة في الارتقاء برياضة الجوجيتسو وإتاحة الفرصة لأبناء الدولة للاحتكاك والمنافسة والتألق محلياً استعداداً للاستحقاقات الكبيرة القادمة».