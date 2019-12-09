راشد القمزي: التضحيات وراء لقب مونديال الزوارق

المصدر: أبوظبي - وام

أكد راشد القمزي قائد «زورق أبوظبي 35» أن فوزه بالمركز الأول عالمياً في مونديال زوارق الفورمولا 2 بعد تتويجه بالجولة الختامية التي أقيمت أول من أمس في أبوظبي وتحقيقه رقم الـ 95 نقطة الذي أحرزه من إجمالي 100 نقطة، لم يتحقق إلا بعد عام كامل من العمل، والتدريبات الشاقة، والتضحيات من كل أعضاء الفريق بنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وقال القمزي: قبل بداية الموسم كنت مصمماً على عدم التفريط في أي نقطة بسهولة منذ الجولة الأولى، وقررت مع كل فريق العمل أن نعمل بتركيز كبير للوصول للقب، وقبل بداية الجولة الافتتاحية طلبت من إدارة الفريق أن يتم تخصيص حصص تدريبية وتمارين بشكل مكثف لي، وسافرت خصيصاً لإيطاليا من أجل القيام بأكثر من تمرين.

وأكد القمزي أن الوصول للقب الغالي لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة واهتمام ومتابعة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.