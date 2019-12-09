راشد العوضي بطلاً لـ«ستريت فايتر 5 قتال الشوارع»

المصدر: دبي - خالد المهيري

توج اللاعب راشد العوضي بطلاً لبطولة «ستريت فايتر 5 قتال الشوارع»، والتي أقيمت بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع نادي «إكسايل» و«ڤي سلاش» وبدعم من شركة «زمزم» للتوزيع. وحصل بطل البطولة على تذكرة سفر وإقامة في مدينة لوس انجليس للمشاركة في التصفيات النهائية لكأس «كابكوم».

من جانبه، عبر المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، عن بالغ سعادته وفخره بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة والتي شهدت مشاركة عدد كبير من محبي هذه اللعبة الشهيرة، في حين، أكد طارق عبد السلام عضو مجلس الإدارة ومالك نادي «إكسايل» عن سعادته البالغة بنجاح البطولة والتي تساهم بلا شك في اكتشاف المواهب الإماراتية وتبنيها وصولاً إلى مرحلة الاحتراف الرياضي خاصة في ظل الاهتمام الدولي بمجال الرياضات الإلكترونية.