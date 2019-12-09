شاطئ جميرا يتجمّل لمونديال «إكس كات»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تشهد شواطئ دبي، بداية من يوم الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام، منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، الجولة الثالثة والختامية من بطولة العالم 2019، وتجمل شاطئ جميرا للحدث الكبير، الذي يقام للمرة الأولى في تلك الواجهة البحرية الخلابة، بعدما اعتاد الجمهور على متابعة الفعاليات والسباقات البحرية من قبل، في الميناء السياحي، الذي يشهد عمليات تطويرية جديدة وعملاقة.

واعتمدت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني الكامل للجولة الختامية، حيث تم تجهيز الموقع بالكامل، عبر اللجنة المنظمة، التي أكملت جهودها بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في الإمارة، وفي مقدمتها بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وسلطة مدينة دبي الملاحية، وعدد آخر من الجهات.

البداية بالتجارب

وتبدأ منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة العالم، بإقامة التجارب الرسمية للزوارق المشاركة، والتي سوف تختبر محركاتها، بعدما أنجزت مهامها في الجولة الثانية، التي جرت الشهر الماضي في مدينة شنغهاي الصينية، ومن المقرر أن ترتفع حرارة التنافس في الحدث من خلال فعاليات اليوم الثاني، والذي يشهد مرحلتين مهمتين.

الأولى هي منافسات تصفيات أفضل زمن بداية من الساعة التاسعة صباحاً ولمدة ساعة ونصف الساعة، والثانية انطلاق السباق الرئيسي الأول بداية من الساعة الثالثة عصراً في كورس السباق، وسيكون مسك ختام مراحل جائزة دبي الكبرى، يوم السبت المقبل، والذي سوف يشهد إقامة التجارب الحرة في الفترة الصباحية، ومن ثم انطلاق السباق الرئيسي الثاني في تمام الساعة الثالثة عصراً أيضاً.

«شرطة دبي 3» يتصدر

ومن المنتظر أن يشهد الحدث تنافساً ساخناً وقوياً بين الزوارق المشاركة، من أجل الظفر بلقب الموسم، ويتصدر الترتيب العام لبطولة العالم 2019، بعد نهاية الجولة الثانية بالصين الشهر الماضي، زورق «شرطة دبي 3»، بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي برصيد 143 نقطة.

ويأتي ثانياً زورق «ماريتيمو 12» الأسترالي برصيد 137 نقطة، بينما يحتل (حامل اللقب) زورق «أبوظبي 4»، بقيادة الثنائي العالمي فالح المنصوري والأمريكي شون تورنتي المركز الثالث برصيد 136 نقطة.

ثم يأتي زورق «أبوظبي 5» بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري في المركز الرابع برصيد 113 نقطة، وفي باقي المراكز يحل زورق «ترابل تو 10» الإيطالي الأسترالي في المركز الخامس برصيد 71 نقطة.

ثم زورق «اتش بي أي 96» الإيطالي في المركز السادس برصيد 64 نقطة، يليه زورق «زي بلو رو 8» في المركز الثامن برصيد 48 نقطة، ثم الزورق الروسي «نيو ستار 9» ثامناً برصيد 47 نقطة، وزورق «سويكات 2» السويدي تاسعاً بـ 44 نقطة، وفي المركز العاشر يأتي زورق «رهيب 17» الكويتي برصيد 42 نقطة.

3.40

يبلغ إجمالي لفة السباق الواحدة في مسار السباق المخصص لمنافسات الجولة الثالثة والختامية لمونديال زوارق اكس كات، 3.40 أميال بحرية، بينما يصل طول اللفة الطويلة إلى 3,82 أميال بحرية.

قائمة

تضم قائمة الزوارق المشاركة في الحدث كلاً من زوارق الإمارات: شرطة دبي 3 وأبوظبي 4 وأبوظبي 5 والفيكتوري 33 إضافة إلى ماريتيمو 12 (أستراليا) وترابل تو 10 (إيطاليا- أستراليا) واتش بي أي 96 (إيطاليا) ونيو ستار 9 (روسيا) ورهيب 17 (الكويت) ودي متري 20 (إيطاليا) وفيدكس 22 (إيطاليا) وكونسول بروكيرس (إيطاليا).