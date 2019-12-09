الكوري تشانغ ينضم لنخبة نجوم «تنس مبادلة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستقبل أبوظبي خلال الأيام القليلة المقبلة، أفضل أبطال التنس العالميين، المشاركين في بطولة مبادلة العالمية للتنس، التي تقام من 19 - 21 ديسمبر الجاري، على ملاعب مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة مشاركة الكوري هيون تشانغ في المنافسات، على أمل تحقيق فوز يفتتح به موسم 2020، وعن مشاركته الثانية يقول: عشت تجربة لا تنسى خلال مشاركتي الأولى في بطولة العام الماضي، ويسرني العودة لملاعب أبوظبي هذا العام للبرهنة على مهاراتي وقدرتي على مواجهة أفضل اللاعبين العالميين.

وينضم تشانغ إلى خمسة من المصنفين العشرة الأوائل عالمياً، يوجدون في المنافسة، يتقدمهم المصنف الأول عالمياً رافاييل نادال، والمصنف الثاني نوفاك ديوكوفيتش، والمصنف الخامس دانييل ميدفيديف، والسادس ستيفانوس تسيتسيباس، والعاشر عالمياً جايل مونفيس، وكشفت اللجنة المنظمة عن قرعة مباريات البطولة، حيث يتواجه تسيتسيباس الفائز بنهائي بطولة محترفي التنس 2019 مع جايل مونفيس في اليوم الافتتاحي، فيما يتواجه تشانغ وميدفيديف في اليوم نفسه.

ويشهد اليوم الثاني منافسات حامية لكل من المصنفين الأول والثاني عالمياً، نادال وديوكوفيتش، حيث يلتقي ديوكوفيتش مع الفائز من مباراة تسيتسيباس ومونفيس في مباراة نصف النهائي الأولى، أما نادال فيعود إلى أبوظبي للمشاركة للمرة العاشرة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، سيواجه الفائز من مباراة ميدفيديف وتشانغ، والتي ستذكر الجمهور بالمنافسة المميزة التي شهدها نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، ويشهد اليوم الثالث مباريات تحديد صاحب المركز الثالث، فيما تنطلق المباراة النهائية بعد ذلك لتحديد البطل والوصيف.