البريطاني برادلي يتوج بطلاً لليوم الوطني لرماية الشوزن

المصدر: العين - البيان الرياضي

استطاع الرامي البريطاني جيمس برادلي أن يحصد لقب بطولة اليوم الوطني لرماية الشوزن المفتوحة لكل الفئات، والتي استضافتها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وشارك فيها 200 رامٍ ورامية يمثلون 20 دولة من جميع أنحاء العالم، من بينهم عدد من رماة دولة الإمارات وبعض الدول العربية، ونال جيمس الميدالية الذهبية ومبلغ 15 ألف دولار.

بينما حل الرامي المجري تاماس جيري وصيفاً وحصد الميدالية الفضية ومبلغ عشرة آلاف دولار، تلاه الرامي الإيطالي ميشيل اسبادا الذي حصل على الميدالية البرونزية ومبلغ سبعة آلاف دولار، وقام بتكريم الفائزين كل من الشيخ سالم بن محمد بن ركاض العامري، والعقيد سعيد حمد الكعبي، وخالد سعيد الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، كما تم تكريم رعاة البطولة بدرع تذكارية.