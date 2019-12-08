النيادي: عاصمة التسامح ترحب بالوفود المشاركة في «آسيوية المواي تاي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

رحب عبد الله سعيد النيادي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، بالمنتخبات الشقيقة والصديقة المشاركة في بطولة آسيا للمواي تاي لعام 2019، في عاصمة دولة التسامح أبوظبي، التي تحتضن الحدث للمرة الأولى وذلك بإشراف الاتحاد الدولي للعبة في بلدهم الثاني الإمارات، التي تفتح ذراعيها لاستضافة البطولة خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر الحالي بالصالة الرياضية المغطاة بمنطقة سارية العلم بمنطقة كاسر الأمواج في كورنيش أبوظبي، كنقلة جديدة في مجال اللعبة، متمنياً للجميع طيب الإقامة وللبطولة الآسيوية الأولى النجاح، والتي تأتي استضافتها تزامناً مع احتفالات البلاد باليوم الوطني الـ 48،والذي يعد واحداً من أبرز الاحتفالات الرسمية المجتمعية في الدولة، مما يتيح الفرصة لأكثر من 500 لاعب من 40 دولة آسيوية المشاركة في أفراح دولة الإمارات في شهر ديسمبر من كل عام.

ثقة كبيرة

وذكر النيادي أن موافقة دول القارة الصفراء بإقامة بطولة آسيا للمواي تاي 2019، في عاصمة الأمن والأمان والتسامح، يؤكد ثقة مجتمع اللعبة الكبيرة في قدرة الإمارات في إنجاح الحدث الرياضي القاري، والذي يمثل تحدياً جديداً لكوادرنا الوطنية في مجال تنظيم مثل تلك الفعاليات الرياضية الدولية الجماهيرية الكبيرة، على الرغم من حداثة إشهار اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في مايو 2017، والذي يمثل إنجازاً إدارياً لاتحاد اللعبة الذي بلغ الاتحاد الدولي للعبة بانتخاب طارق بن هزيم المهيري، والمدير التنفيذي للاتحاد، في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة، والذي تستمر عضويته به حتى 2022، وهو ما يؤكد مكانة دولة الإمارات في نظر العالم من خلال شباب الإمارات الرياضي الذي يشغل الكثير من المناصب الإدارية القيادية في مختلف الاتحادات الرياضية الدولية.

اكتمال الترتيبات

وأضاف النيادي، الذي يترأس اللجنة المنظمة للبطولة القارية، أن دعم القيادة الرشيدة المستمر لقطاع الشباب والرياضة، كان له الدور الأساسي الفعال فيما تحقق من نجاحات تنظيمية ومشاركات خارجية، وقال إن اللجنة المنظمة فرغت من كافة الترتيبات التنظيمية بعد أن أكدت 40 دولة آسيوية مشاركتها في البطولة المقبلة، فيما يواصل منتخبنا الوطني للمواي تاي تدريباته بانتظام، بهدف عكس التطور الذي شهدته اللعبة على مستوى الدولة.