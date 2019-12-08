راشد القمزي بطلاً لمونديال زوارق الفورمولا 2

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، النجم راشد القمزي بلقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، وذلك عقب فوزه بلقب الجولة الختامية من البطولة، التي أقيمت أمس في العاصمة أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير وغفير.

وحقق القمزي المركز الأول في جولة أبوظبي، كي يؤمن على فوزه باللقب ويصل إلى النقطة 95، في مشوار البطولة، وحل ثانياً في تلك الجولة، البرتغالي دوارتي بينيفيتي وثالثاً الليتواني إدجراس ريابكو، في حين حمل الترتيب الثاني في اللائحة العالمية البرتغالي دوراتي برصيد 53 نقطة وجاء ثالثاً السويدي أولا بيترسون برصيد 34 نقطة، وحضر مراسم التكريم كل من عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وحريز المر بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية، وخالد سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وتوماس كيرت أمين عام الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، التحية إلى أبطال أبوظبي ولراشد القمزي بالتحديد الذي حقق اللقب للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته في البطولة.

إنجاز ساحق

وبدوره، هنأ سالم الرميثي بالإنجاز الساحق الذي حققه فوز راشد القمزي بلقب الفورمولا 2 وللمرة الثانية في تاريخ الفريق حيث شدد أن الطريق للقب لم يكن مفروشاً بالورود، وقال: بدأ القمزي مشواره هذا الموسم من دون أي راحة بالتنقل من جولة إلى أخرى وبالتمارين والتدريبات المكثفة كي يصل إلى هذا المستوى من الأداء والتفوق في البطولة، وهو بطل يستحق اللقب ويستحق الفوز.

ووجه الشكر لكل المتسابقين والمشاركين في الجولة الختامية من البطولة هنا في أبوظبي، وأكد أن تكاتف الجميع مع بعضهم ساهم في صناعة النجاح الفني والتنظيمي الكبير للبطولة والسباق ككل، وشدد الرميثي أن المنافسة طيلة الأيام الثلاثة قد ظهرت في صورة مثالية وجميلة حيث لم يكن هناك أي سلبيات تذكر أو توجد حتى عبر المنافسة، وقال: المنافسة الجميلة والقوية للزوارق والحضور الكبير للمحترفين والمتسابقين كانا سبباً مهماً في أن يخرج السباق في الصورة المطلوبة والرائعة، وشهدنا تنافساً قوياً وحماساً وتحدياً في كل مراحل السباق وأنا أعد أن الجمهور هو الفائز الحقيقي في هذه المنافسة حيث استمتع بكل التفاصيل وعاش المنافسة القوية للسباق.

وأكد الرميثي أن متابعة وحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية هما السبب الأبرز دوماً لتحقيق النجاح والدافع القوي من أجل مشاهدة البطولة في مستويات عالية جداً من النجاح والتفوق.

تهنئة ومباركة

بارك سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، للإمارات قيادة وشعباً فوز فريق أبوظبي بلقب العالم والموسم في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 وتتويجه بطلاً بشكل رسمي في الجولة الختامية من البطولة، وأكد سموه أن إنجازات الفريق قد أصبحت تسبق الطموح وتجاوز أي سقف يضعه الفريق المخضرم وخاصة أنه قد سجل له تفوقاً فنياً في أكثر من خمس بطولات بحرية عالمية هذا الموسم .

وقال سموه: نريد أن نبارك لأبطالنا ما تحقق من تفوق وإنجاز كتب في النهاية لاسم الإمارات وكان سطراً مضيئاً في كتاب الإنجازات الرياضية، وفريق أبوظبي يصنع السعادة وباستمرار للإمارات ويلهم الآخرين بتجربة مثيرة ونادرة في السباقات البحرية من خلال تكرار الفوز وصعود منصات التتويج.