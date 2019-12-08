سلطان عارف يهدي «إنجاز» لقب «ياس للقدرة لملاك الإسطبلات الخاصة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توج سلطان عارف محسن على صهوة «ايفو شاك جاداكي» من إسطبلات «إنجاز» بلقب سباق ياس لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم والذي احتضنته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة أمس، وشهد مشاركة 168 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة وتميز بالقوة والتحدي.

وتمكن الفارس الشاب سلطان عارف من حسم السباق بعد 4 مراحل قوية شهدت شداً وجذباً بين المشاركين على التقدم نحو الصدارة، وحسم سلطان اللقب لمصلحته بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 3:35:51 ساعات، وذهب المركز الثاني إلى عبد الله جمال البلوشي على صهوة «تايم اوت» التابعة لإسطبلات «الدربي»، وحلت ثالثة الأوروجوانية آنا سيسليا من إسطبلات «أس أس» على صهوة «اسكوت دي»، وجاءت رابعاً الفرنسية ميغهان ديلاريو على صهوة «ليس بيندا» من إسطبلات «إنجاز».

وعقب إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتيجة رسمياً تم تتويج الفائزين والفائزات بالمراكز الأربعة الأولى بواسطة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مشرف السباقات، بمنح سيارة دفع رباعي لكل فائز، مع تكريم الفائزين بالمراكز من الخامس وحتى العاشر بجوائز مالية نقدية بلغت 50 ألف درهم لكل منهم، وثمن مسلم العامري، الدعم المستمر الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لسباقات القرية ودعمه المستمر للملاك عبر مختلف السباقات.

وقال العامري إن الدعم الذي يقدمه سموه انعكس إيجاباً على نجاح السباقات التي ظلت تشهد رغبة كبيرة من الملاك للمشاركة وبلوغ منصات التتويج وقبل ذلك الاهتمام بالخيل مما أدى إلى تطوير المستويات.