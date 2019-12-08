الريماوي يحقق أول ذهبية بـ«خليجية البلياردو»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

أحرز صلاح الريماوي نجم المنتخب الوطني أول ميدالية ذهبية للبلياردو في بطولة الخليج المجمعة المقامة في العاصمة العمانية مسقط، محققاً المركز الأول في فئة الفردي 9 كرات فردي وهي ثالث ميدالية ذهبية لبعثة الإمارات بالبطولة وسبق لمنتخب السنوكر تحقيق ميداليتين ذهبيتين، حصل عليهما محمد شهاب في فردي الرجال للسنوكر وعيسى السيد في فردي الماسترز، كما حصل المنتخب على ميداليات برونزية عدة وفضية.



