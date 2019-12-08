حكام أجانب لبطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين في نسختها الأولى والمخصصة للمواطنين، مشاركة حكام أجانب في إدارة منافسات البطولة المقررة يومي 26 و27 ديسمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وتقام في صالة المنطقة التعليمية في 4 أوزان هي: 70 و80 و90 وفوق 90 كغ، ويبلغ مجموع جوائزها نحو 5 ملايين درهم.

وتضم القائمة الخاصة بالحكام المشاركين في البطولة خالد الحاج وعمر الظاهري وعبــــدالله عبد اللطيف وعـــبدالله الطــويل ومحمد الحميد من الإمارات، إلى جانب اللبنـــاني الدولي دانيال فـــتوح وأسماء أخرى يتوقع الإعلان عنها في الفـــترة المقبلة، وأطلقت اللــجنة المنـظـــمة للبطولة، حملة إعلامية مكـــثفة في الإمارة للترويج للحـــدث وتحفيز الشـــباب على المشاركة.