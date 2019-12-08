الكشف عن نجمات تحدّي الحبتور للتنس اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات بنسختها الـ 22، صباح اليوم، مؤتمراً صحافياً، للإعلان عن كل تفاصيل البطولة والنجمات المشاركات، اللاتي يتنافسن في منتجع الحبتورجراند في الميناء السياحي بدبي، على لقب البطولة والتي تنطلق غداً وتستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.

ويحضر المؤتمر، رجل الأعمال خلف الحبتور مالك ومنظم الحدث، والعديد من المسؤولين من اتحاد اللعبة واللجنة المنظمة وعدد من اللاعبات المشاركات إلى جانب اللجان الإدارية والفنية والتحكيمية للبطولة، وعلى جانب آخر، انطلقت أول من أمس منافسات الدورة الثالثة لكأس الحبتور للتنس للمقيمين، وتشمل المنافسات مشاركة 12 فئة للرجال والسيدات، وخصص لها جوائز قيّمة للفائزين، ووصل عدد المشاركين إلى 163 لاعباً ولاعبة من جميع الفئات والأعمار.