غولف الإمارات إلى المغرب لخوض المنافسات العربية

المصدر: دبي- فائز بجبوج

تغادر صباح اليوم عن طريق مطار دبي الدولي، بعثة منتخبنا الوطني للغولف متوجهة إلى المملكة المغربية، للمشاركة في البطولة العربية 39 لرجال الغولف، التي تحتضنها مدينة مراكش على ملعب أملكيس للغولف.

وتشهد البطولة التي تأتي وفق روزنامة الاتحاد العربي للغولف مشاركة 14 اتحاداً، يمثلها نجوم اللعبة في الوطن العربي، ويحمل ثلاثة لاعبين طموح الظهور بشكل جيد للغولف الإماراتي في البطولة، وهم عبد الله المشرخ وداوود جفال وراشد العمادي، ويرأس البعثة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية، وقد خاض ثلاثي المنتخب، تدريبات مكثفة منذ مايو الماضي داخلية وكذلك عبر معسكر خارجي في أيرلندا، تحت إشراف الجهاز الفني إلى جانب مشاركتهم في بطولات محلية ينظمها الاتحاد.