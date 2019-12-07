الملاكم ماجد النقبي يتألق في نزالات الدرعية

المصدر: متابعة-علي الظاهري

حقق الملاكم ماجد النقبي أول فوز له بالضربة القاضية على الجورجي إيليا بيروشفيلي مساء اليوم في نزالات الهواة التي تقام على هامش نزال الدرعية التاريخي الحدث الأضخم لهذا العام في عالم الملاكم الذي يحتضنه ميدان الدرعية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وتألق النقبي في أول نزالات في فئة الهواة ضمن فعاليات الحدث الذي يستضيف مواجهات من العيار الثقيل أبرزها بين الملاكمين المكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور المتوج بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والبريطاني أنتوني جوشوا الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2012 إضافة إلى نزالات أخرى في الوزن الثقيل إلى 5 نزالات تجمع 10 من أبرز الملاكمين في العالم