الإمارات تنظم بطولة العالم لسلة الكراسي المتحركة 2022

المصدر: دبي – البيان الرياضي

فازت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم واستضافة بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة في عام 2022، والتي تعد النسخة الرابعة عشرة لتلك البطولة العالمية للرجال والسيدات.

وجاء الإعلان عن هذا الفوز خلال أعمال اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة والتي أقيمت على هامش بطولة آسيا أوقيانوسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة والمؤهلة للألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 واستضافتها تايلاند مطلع هذا الشهر واختتمت فعالياتها اليوم السبت.

وترأس الوفد المسؤول عن عرض ومناقشة ملف استضافة دبي لهذا الحدث العالمي ماجد عبدالله العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، حيث إشتمل الملف على العديد من الأقسام التي توضح مدى جاهزية دبي وبنيتها التحتية في إستضافة هذا الحدث العالمي من خلال المرافق والمنشآت والخدمات المتميزة التي سيتم توفيرها للمشاركين خلال هذا الحدث العالمي.

وجاء فوز دبي المستحق لهذا الحدث العالمي في نسخته الرابعة عشرة من خلال التصويت السري الذي قام به أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة في جلستهم المغلقة وبعد المنافسة القوية بين الجانبين الإماراتي والكندي في عرض ملف استضافة بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 2022 بصورة احترافية مهنية.

وأعرب ماجد عبدالله العصيمي عن سعادته الشخصية بفوز مدينة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم واستضافة بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة في عام 2022، موضحاً بأن المنافسة لنيل شرف تنظيم هذا الحدث العالمي والأكبر في رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة والأول من حيث تنظيمه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لم يكن سهلاً على الإطلاق، خاصة بعد الملف القوى الذي استعرضه ممثلي مدينة أوتاوا الكندية للفوز بتنظيم هذا الحدث العالمي.

وأوضح العصيمي بأن هذا الفوز هو نتاج وثمرة جهود واهتمام القيادة الرشيدة بشريحة أصحاب الهمم من خلال الدعم المستمر لكافة البرامج والمشاريع التطويرية للبنية التحتية التي تعنى بهم، وكذلك للسمعة الطيبة التي حازت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الأصعدة والتي كانت سبباً رئيساً في ثقة مجلس إدارة الاتحاد الدولي للإعلان عن فوز دبي بجدارة بتلك الاستضافة، حيث تعدى دعم القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم ليصل مداه القاري والعالمي.