5 ملايين درهم جوائز بطولة تحدي الذراعين برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين في نسختها الأولى والمخصصة للمواطنين مشاركة حكام أجانب في إدارة منافسات البطولة المقررة في 26- 27 ديسمبر الجاري برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة وذلك لمدة يومين في صالة المنطقة التعليمية في 4 أوزان هي 70 و80 و90 و+90 وتبلغ مجموع جوائزها نحو 5 ملايين درهم.

وأطلقت اللجنة المنظمة للبطولة والمؤلفة من أحمد يوسف بن درويش وخالد النقبي وسعيد جمعة الغيص وفيصل الغيص حملة إعلامية مكثفة في المراكز التجارية والأماكن المختلفة في الإمارة للترويج للحدث البارز وتحفيز الشباب على المشاركة في أجواء التحدي المرتقب، إلى جانب تجهيزات طبية متكاملة من بينها طائرة طبية لتوفير جميع أسباب السلامة للمشاركين في ظل المنافسة القوية المتوقعة من المشاركين كما أن القائمة الخاصة بالحكام المشاركين في البطولة تضم كلا من خالد الحاج وعمر الظاهري وعبدالله عبداللطيف وعبدالله الطويل ومحمد الحميد من الإمارات، إلى جانب اللبناني الدولي دانيال فتوح وأسماء أخرى يتوقع الإعلان عنهم في الفترة المقبلة ، وامتدح أحمد بن درويش الدعم والرعاية والاهتمام للحدث البارز من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وقال إن هذا الحدث الذي يحظى باهتمام كبير يعزز مرحلة النجاح المتوقعة قبل البداية بالإثارة والتحدي والرغبة في الوصول إلى المراكز الأولى. وأوضح أن نجاح النسخة الأولى يمهد الطريق للواقع الذي يمثل الإضافة القوية لتميز الإمارة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، ما جعلها واجهة سياحية بفضل الإمكانات العالية والبنية التحتية الممتازة.

وأشاد بن درويش بالتجاوب الكبير من الفئات الشبابية والاستفسار عن الأمور المرتبطة بالسباق واللوائح الخاصة بالمشاركة، ما يعكس درجة الاهتمام بالحدث الذي يمثل نقطة جديدة على طريق التميز لإمارة رأس الخيمة في استضافة الفعاليات الرياضية .