سباق اليوم الوطني للشراعية 43 قدماً في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

ينطلق بكورنيش العاصمة أبوظبي اليوم سباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الثامن والأربعين، ويشارك في السباق الذي تبلغ مسافته 22 ميلاً بحرياً مائة محمل شراعي بإجمالي 1500 بحار من مختلف إمارات الدولة، وتبلغ جوائزه 4 ملايين درهم.

ويعد السباق الجولة الثانية من سباقات المحامل فئة 43 قدماً ضمن موسم السباقات التي ينظمها النادي، التي تهدف إلى تعزيز الاهتمام بالرياضات البحرية.

وأعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن سعادته البالغة بإقامة هذا السباق الكبير، مشيراً إلى أن النادي حريص على المشاركة في مختلف الأحداث الوطنية، بهدف القيام بدوره المجتمعي وسعياً منه لإسعاد الجميع خاصة عشاق التـراث البحـري الأصيـل.

وثمن الرميثي الدعم المتواصل واللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لمختلف السباقات التي ينظمها النادي والذي كان له أكثر الأثر في النجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية وأسهمت في تعزيز الاهتمام بالرياضات البحرية التراثية.

وقال إن مشاركة عدد كبير من البحارة في السباق يؤكد الحرص من جانب أهل البحر على التواجد في مثل هذه الأحداث خاصة وأن السباق يقام بصبغة وطنية ضمن احتفالات الدولة بالعيد الوطني، معرباً عن ثقته في التزام المشاركين بالقوانين واللوائح الفنية المنظمة للسباق من أجل توفير مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، مشيراً إلى أن جميع المحامل المشاركة ستخضع للفحص الفني قبل انطلاق السباق للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.