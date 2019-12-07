«مبشرة» تتألق وتحصد ناموس رئيسي الحول

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد ختام منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2019 والتي جرت مساء أمس على أرضية ميدان الوثبة لسباقات الهجن لفئة الحول والزمول ومسافة 8 كلم، وتوج معاليه بعد ختام المنافسات الفائزين بالرموز بحضور جمع غفير من الملاك والمضمرين.

وشهد المنافسات الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء دول الخليج العربي.

فوز

وكسبت «مبشرة» لسالم أحمد دري الفلاحي ناموس الشوط الرئيسي الأول للحول المفتوح وفازت بسيف 3 ملايين درهم، وفي الشوط الثاني حلق «الحصن» لصالح بن نصرة العامري مع المركز الأول ليكسب البندقية 2 مليون درهم.وفي الشوط الثالث والخاص بالحول المحليات كانت «نجلاء» لسيف علي بن كليب الكتبي أول الواصلات لخط الختام محققة سيف 2.5 مليون درهم، وفي الشوط الرابع والخاص بالزمول المحليات تصدر «ممتاز» لمحمد سلطان مرخان الكتبي مراحل الشوط ليخطف البندقية 1.5 مليون درهم.

وفي الشوط الخامس وأول أشواط الإنتاج حلقت «شواهين» لحمد نهيان سالم العامري مع المركز الأول والناموس سيف 2.5 مليون درهم، وفي الشوط السادس انتصر «مسلي» لحمد بيشان العجمي على منافسيه ويكسب البندقية.

دعم

وثمن معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الدعم الكبير والرعاية المستمرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضات التراثية في الدولة وفي مقدمتها سباقات الهجن، كما ثمن معاليه الاهتمام والدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرياضة الهجن، مؤكداً أن هذا الدعم من القيادة الرشيدة كان له أكبر الأثر في التطور المستمر والدائم والذي تشهده رياضة الهجن على مستوى الدولة وفي مختلف ميادين السباقات مما انعكس إيجابياً على الاهتمام برياضاتنا التراثية من أبناء الدولة من ملاك الهجن، جاء ذلك بمناسبة ختام جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن مساء أمس.

شكر

كما وجه معاليه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة علىw المتابعة الدائمة لسباقات الهجن، مؤكداً أن حضور سموه للسباقات يمثل خيراً للجميع، موضحاً أن سمو الشيخ منصور يشجع على شراء المطايا من الملاك مما يمثل دعماً كبيراً لملاك الهجن، واصفاً جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن بأنها أصبحت عيداً لملاك الهجن كافة، لاسيما وأن سباقات الهجن أخذت منحى جديداً في السنوات الأخيرة في ظل التطور الذي تشهده والعدد الكبير من المشاركين الذي يرتفع عاماً بعد الآخر.

ناموس

قدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان التهنئة إلى جميع الفائزين بالمهرجان، مؤكداً بأن التواجد والحضور والمشاركة يعتبر ناموساً لكل ملاك الهجن للقيمة الكبيرة التي تمثلها جائزة زايد الكبرى كونها تحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.