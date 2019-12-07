سعوديان قطعا 600 كلم.. في حب الإمارات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ضرب سعوديان أروع الأمثلة في حب الإمارات والعلاقات المتميزة والأخوية بين الشعبين الإماراتي والسعودي بعدما حرصا على الحضور من المملكة العربية السعودية وتحديداً من منطقة الحرز بالمنطقة الشرقية لتهنئة الإمارات وشعبها بالعيد الوطني الـ48.

وتواجد الصديقان ظافر اليامي وعبد العزيز اليامي خلال فعاليات ماراثون أدنوك أبوظبي واستحوذا على الكثير من الاهتمام، إذ كشفا أنهما قطعا مسافة 600 كلم متر سيراً على الأقدام من المملكة إلى أبوظبي للمشاركة في احتفالات الدولة بالعيد الوطني.

وقال ظافر اليامي: «قطعنا مسافة 600 كلم سيراً خلال مدة 17 يوماً في مبادرة لمشاركة أشقائنا في الإمارات أفراحهم، فالإمارات والسعودية بلد واحد وشعب واحد ونهنئ القيادة الإماراتية الرشيدة والشعب الإماراتي بالعيد الوطني».

وأضاف: «كنا نتمنى المشاركة في الماراثون كمتسابقين إلا أننا حرصنا على التواجد في الحدث الذي يعد فخراً وشاهدنا فعالية رياضية ومجتمعية في غاية الأهمية ويكفي التفاؤل والإيجابية التي طغت على الجميع خلال الحدث».