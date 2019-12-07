يوسف ميرزا «بطل العرب»

المصدر: الإسكندرية - البيان الرياضي

نجح قائد منتخب الدراجات يوسف ميرزا في اقتناص ذهبية سباق الفردي العام للكبار الذي أقيم أمس في الإسكندرية لمسافة 165 كم في ختام البطولة العربية لدراجات الطريق، وجاء فوز بطل العرب بعد منافسة قوية في المرحلة الأخيرة من السباق مع الدراج الليبي علاء القزيزي الذي حل وصيفاً، والدراج الجزائري حمزة ياسين صاحب الميدالية البرونزية، كما حصد منتخب الإمارات المكون من: يوسف ميرزا ومحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف ووليد النقبي وخالد معيوف وأحمد المنصوري ذهبية الترتيب الفرقي للسباق، ليصبح رصيد دراجات الإمارات في البطولة، 8 ميداليات ملونة منها 5 ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية واحدة، ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة.

كما نجحت لاعبة منتخب الإناث الموهوبة صفية مختار الصايغ في تحقيق الفوز بميداليتين ذهبية وفضية في سباق الفردي العام للإناث، وتثبت بنت الإمارات أنها من أفضل اللاعبات على المستويين العربي والقاري.