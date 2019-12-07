محمد بن حمد الشرقي يتوّج أبطال «الفجيرة للدراجات الجبلية»

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية إقامة الفعاليات الرياضية الدولية لدعم خطط الدولة لتنشيط السياحة ومرافقها، مشيراً إلى أن استضافة الفجيرة لعدد من البطولات الكبرى، أسهمت في الترويج السياحي للإمارة التي تزخر بالمناطق الطبيعية التي تجذب الرياضيين من كل العالم. ولفت سمو ولي عهد الفجيرة إلى حرص الإمارة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على استقطاب جميع الفعاليات الرياضية واستضافة البطولات الدولية والمحلية ودعم الألعاب الرياضية وممارسيها.

جاء ذلك خلال تتويج سمو ولي عهد الفجيرة لأبطال سباق أندورو الفجيرة الثاني للدراجات الجبلية الذي نظمه مركز الفجيرة للمغامرات، أمس، تحت رعاية سموه في منطقة الطويين بإمارة الفجيرة بمشاركة 250 دراجاً من مختلف دول العالم.